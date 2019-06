„Sonst steht man nachher da“ : Ströbele für Grünen-Kanzlerkandidaten

Berlin Als erster prominenter Grünen-Politiker hat sich Gründungsmitglied Hans-Christian Ströbele dafür ausgesprochen, dass seine Partei bei anhaltend guten Umfragewerten bei der nächsten Bundestagswahl einen Kanzlerkandidaten aufstellt.

„Es sind noch zwei Jahre hin und es wird noch zwei Jahre Wahlumfragen geben. Aber wenn das einigermaßen so bleibt, wäre es fahrlässig, das nicht zu tun“, sagte der langjährige Bundestagsabgeordnete der Deutschen Presse-Agentur. „Sonst steht man nachher da, hat gewonnen und die Wählerinnen und Wähler wissen gar nicht: Wer wird jetzt Kanzler oder Kanzlerin?“

Die Grünen hatten bei der Europawahl mit 20,5 Prozent ihr bestes Ergebnis bei einer bundesweiten Wahl erzielt und verdrängten die SPD erstmals von Platz zwei. In der ersten Forsa-Umfrage nach der Wahl wurden sie sogar erstmals stärkste Partei knapp vor der Union. In dem am Donnerstag veröffentlichten ZDF-„Politbarometer“ lagen sie mit 26 Prozent nur einen Punkt hinter CDU und CSU.