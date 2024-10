Luftverkehr Störung bei Flugsicherung: Flüge verspätet und gestrichen

In Frankfurt sagte ein Fraport-Sprecher, bis in den Abend hinein sei mit weiteren Folgen zu rechnen, insbesondere Verspätungen. Aber auch vereinzelte weitere Flugstreichungen seien möglich. Insgesamt sind am Flughafen Frankfurt am Freitag mehr als 1.300 Starts und Landungen geplant. Auch die Lufthansa sprach von möglichen Folgen mit Zeitverzug.