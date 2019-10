Europa League : Stindl sorgt für Gladbacher Last-Minute-Remis im Römer Regen

Rom Borussia Mönchengladbach darf auch in der Europa League auf die nächste Runde hoffen.

Der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga wartet zwar weiter auf den ersten Sieg in der Gruppe J, erreichte am Donnerstag bei der AS Rom aber durch einen zweifelhaften Elfmeter in der Nachspielzeit ein glückliches 1:1 (0:1). Damit kann die Borussia in den restlichen drei Spielen noch die Qualifikation für die nächste Runde schaffen.