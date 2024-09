Raumfahrt „Starliner“ schafft Rückkehr - Weltraum-Odyssee geht weiter

Schon auf dem Hinflug überhitzten fünf Triebwerke und fielen aus, außerdem trat durch Lecks Helium aus. Die Kapsel dockte schließlich an die Raumstation an. Der eigentlich noch für Juni geplante Rückflug wurde um drei Monate verschoben. In dieser Zeit versuchten Fachleute, den Problemen auf den Grund zu gehen. Die Triebwerke wurden während der Zeit an der ISS zweimal probeweise gefeuert.