Europa League : Starker Eintracht-Abend: Kamada glänzt, Fans setzen Zeichen

Frankfurt/Main Eintracht Frankfurt gelingt ein großer Schritt in Richtung Achtelfinale der Europa League. Maßgeblich beteiligt ist ein Japaner, der in der Liga bislang noch kein einziges Mal traf. Bemerkenswert aber auch wieder einmal der Auftritt der Eintracht-Fans.

Der Mann des Abends präsentierte sich nach dem Abpfiff mit dem Spielball unter dem Arm als wortkarger Genießer. „Jetzt will ich auch in der Bundesliga ein Tor schießen“, sagte Daichi Kamada nach der 4:1-Gala seiner Frankfurter Eintracht gegen Red Bull Salzburg.

Mit drei Treffern ebnete der 23 Jahre alte Japaner den Weg in das Achtelfinale der Europa League. Dort traf der offensive Mittelfeldspieler bereits sechsmal und gehört damit zu den vier besten Schützen des Wettbewerbs. In den bisher 20 Liga-Einsätzen traf er kein einziges Mal. „Vielleicht ist jetzt der Knoten geplatzt“, sagte Mitspieler Sebastian Rode und scherzte: „Vielleicht sollten wir nur donnerstags spielen, wenn er nur am Donnerstag trifft.“