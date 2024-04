Vorhersage Speiseeis, Spargel - Was das warme Wetter mit sich bringt

Sandburgen bauen oder im Strandkorb faulenzen - an der Nordseeküste stieg in den vergangenen Tagen die Zahl der Buchungen für Unterkünfte an manchen Orten sprunghaft an, etwa im ostfriesischen Norddeich. Die Touristiker erklären sich das mit dem erwarteten Temperaturanstieg. Denn an diesem Wochenende enden in fast allen Bundesländern die Osterferien - eigentlich ist der Samstag dann Hauptabreisetag für Osterurlauber an der Küste. Nun stellt sich der Ort stattdessen auf viele Tagesurlauberinnen und -urlauber ein.