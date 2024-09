Fußball-Nationalmannschaft „Spaß“ und „Fleiß“: Wichtige Erkenntnisse für Nagelsmann

Schon am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) kommt es nach dem 5:0 der DFB-Auswahl gegen Ungarn und dem ebenfalls torreichen 5:2 der Niederlande gegen Bosnien-Herzegowina gleich zum Topspiel in der Nations League. „Ich freue mich schon. Die Holländer haben auch fünf Tore geschossen. Holland hat eine sehr, sehr gute Mannschaft und sehr viel Potenzial, was die Einzelspieler angeht. Da bin ich gespannt“, sagte Nagelsmann in Düsseldorf.