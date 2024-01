Sachsen-Anhalt Soldaten nur bei Tageslicht im Hochwasser-Einsatz

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes sind im Hochwassergebiet - wie auch im gesamten Bundesland - die Temperaturen in der Nacht deutlich gesunken. Bei bis zu minus drei Grad war es am Morgen in der Region winterlich kalt. Obwohl viele Wolken am Himmel hingen, sei nur mit sehr wenig Niederschlag zu rechnen, sagte ein Wetterexperte. Der Dauerfrost bleibe voraussichtlich auch in den nächsten Tagen.