Zulassungsverbot gefordert : Söder und UBA-Chef wollen keine neuen Verbrenner ab 2035

Der US-Bundesstaat Kalifornien will ab dem Jahr 2035 nur noch emissionsfreie Neuwagen erlauben - zieht Bayern nach?. Foto: picture alliance / Frank Rumpenhorst/dpa

München/Berlin Das Vorbild ist Kalifornien. Jetzt wollen auch zwei völlig unterschiedliche politische Akteure aus Deutschland neue Verbrenner bis 2035 von der Straße holen.

„Ein Verbot von Neuzulassungen für Diesel und Benziner ab 2035 halte ich für eine gute Idee.“ CSU-Chef Markus Söder sagte am Samstag auf dem Parteitag seiner Partei: „Ich bin sehr dafür, dass wir uns ein Enddatum setzen, ab dem Zeitpunkt, an dem fossile Verbrenner mit fossilen Kraftstoffen nicht mehr neu zugelassen werden können.“ Und weiter: „Das, wie es in Kalifornien gewesen ist, erscheint mir ein sehr gutes Datum dafür zu sein.“