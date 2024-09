Oktoberfest-Start Söder lobt in Lederhose: Wiesn „einfach besser“ als Berlin

Schon am frühen Morgen hatten die ersten Wiesn-Fans - zumeist in Dirndl und Lederhose - an den Eingängen auf die Öffnung des Festgeländes gewartet. Als sich die Tore gegen 9.00 Uhr öffneten, stürmten Hunderte im Laufschritt Richtung Festzelte, um einen guten Platz zu ergattern. Der Andrang war enorm - sicher auch wegen des sonnigen Wetters.