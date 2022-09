7. Spieltag : Sieg und Spitze: Unions Baumgartl feiert emotionale Rückkehr

Berlin Union Berlin tut sich gegen den VfL Wolfsburg lange schwer, ehe der Club die Tabellenführung dank seines Sturm-Duos erfolgreich verteidigt. Gefeiert wird aber ein anderer Profi.

Union mit fünf Punkten Vorsprung auf die Bayern

Baumgartls 62-minütige Rückkehr war aber nur eine freudige Nachricht für Union. Durch den hart erkämpften, am Ende aber verdienten Sieg verteidigten die Köpenicker ihre in der Vorwoche eroberte Tabellenführung erfolgreich. Das Team geht mit zwei Punkten Vorsprung auf Borussia Dortmund und sogar fünf Zählern auf Rekordmeister FC Bayern München in die Länderspielpause.

Saisonübergreifend 14 Spiele ohne Niederlage

Die Eisernen sind nun in der Liga saisonübergreifend seit 14 Spielen ungeschlagen. Wie schon am vergangenen Wochenende gegen Köln fanden sie nach einer Europa-League-Niederlage am Donnerstag umgehend zurück in die Erfolgsspur. „Man merkt, dass wir Selbstvertrauen haben und uns so eine Niederlage wie im Europapokal nicht umhaut“, sagte Baumgartl.