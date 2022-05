Champions League : Showdown zwischen Klopp und Real: „Mentalitätsmonster“-Duell

Paris Im Champions-League-Finale zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool begegnen sich sportlich zwei Teams auf Augenhöhe. Auch haben beide diese Saison schon zwei Titel geholt.

„Es ist nicht das erste Mal in meinem Leben, dass vor einem entscheidenden Spiel Gerüchte über Bayern München aufkommen“, sagte Klopp. Rund 24 Stunden vor dem Champions-League-Finale gegen Real Madrid mit Toni Kroos am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) in Paris musste der Coach auch Fragen zu den Wechselgerüchten um Sadio Mané und den FC Bayern beantworten.

Erinnerungen an 2013

Ganz augenscheinlich fühlte sich der 54-Jährige an das Jahr 2013 erinnert, als - einen Tag vor dem Champions-League-Halbfinale mit Borussia Dortmund gegen Real - der Wechsel von Dortmunds Mario Götze zum FC Bayern durchgesickert war. Tags darauf gewann der BVB übrigens 4:1 durch vier Tore von Robert Lewandowski. Vielleicht auch deshalb zeigte sich Klopp am Freitag unbeeindruckt.

Neuer Rasen trübt Vorfreude nicht

Auch die Diskussionen um den Rasen konnten Klopp nichts anhaben. Der war am Tag vor dem Spiel neu verlegt worden, was der Coach als „eine interessante Idee“ bezeichnete. „Mach aber bitte keiner die Geschichte, dass Klopp sich über den Rasen beschwert“, sagte er: „Das trübt meine Vorfreude nicht um ein Prozent. Ich würde auch auf Beton spielen. Wichtig ist, dass beide dieselben Voraussetzungen haben.“

Nur ganz am Ende seiner Pressekonferenz wurde Klopp kurz nachdenklich. Damit, dass das Endspiel vor Monaten von St. Petersburg nach Paris verlegt wurde, habe er sich bisher nicht beschäftigt. Dann begann er leise und langsam zu antworten. Und steigerte sich in ein Plädoyer für den Frieden. „Ich bin froh, dass das Spiel hier ist, aus Tausend Gründen. Der Krieg geht weiter und wir denken immer daran. Dass das Spiel trotzdem stattfindet, aber nicht in St. Petersburg, ist genau das richtige Zeichen, dass man an Russland abgeben musste“, sagte er: „Das Leben geht weiter, selbst, wenn man es zerstören will. Wir spielen dieses Finale für alle Menschen. Nicht nur, aber auch für die in der Ukraine.“