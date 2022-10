Hamburg : Sexarbeit hinter Sichtblenden: Die Herbertstraße wird 100

Die Tore der Herbertstraße, in der abends auf St. Pauli Prostituierte ihre Dienste anbieten, sind zu ihrem zum 100. Geburtstag auch für Besucherinnen geöffnet. Foto: Markus Scholz/dpa

Hamburg Die Straße ist weit über die Grenzen der Hansestadt hinaus bekannt. Auf St. Pauli unweit der Reeperbahn wird sie als „kulturelle Instanz“ wahrgenommen.

Sie ist eine der bekanntesten und sündigsten Straßen Deutschlands, doch für Frauen und Jugendliche gesperrt. Nicht so am Sonntag: Die Herbertstraße in Hamburg feierte ihren 100. Geburtstag mit einem Tag der offenen Tür. Der Andrang inmitten der Amüsiermeile von St. Pauli war groß, auch viele Frauen zeigten sich interessiert.