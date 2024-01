Handball Sensation bleibt aus: DHB-Team scheitert im EM-Halbfinale

Auf dänischer Seite lief Keeper Emil Nielsen jetzt zur Höchstform auf und vereitelte einen deutschen Angriff nach dem anderen. Die Mannschaft von Gislason kämpfte, wirkte aber erschöpft. Die Bewegungen waren längst nicht mehr so flüssig wie in der ersten Halbzeit. Rund 14 Minuten vor Spielende ging der Top-Favorit erstmals mit drei Toren in Führung. Der Olympia-Zweite gab diesen Vorsprung nicht mehr her und zerstörte so die deutschen Träume von einer Goldmedaille bei der Heim-EM.