Vorhersage Sehr warmes Wetter in Deutschland - bis zu 31 Grad möglich

In den kommenden Tagen bleibt das Wetter in Deutschland für Anfang April deutlich zu warm. Am Sonntag liegen die Höchstwerte im Südosten bei 25 bis 29 Grad, im Süden könnten sie lokal sogar 31 Grad erreichen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Norden bleibt es bei 18 bis 24 Grad etwas milder.