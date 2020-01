Verdächtiger festgenommen : Sechs Tote nach Schüssen in Baden-Württemberg

Die Polizei hat das Gebiet um den Tatort weitläufig abgesperrt. Foto: Sebastian Gollnow/dpa.

Rot am See Nach Schüssen in Rot am See im Nordosten Baden-Württembergs hat die Polizei bestätigt, dass sechs Menschen ums Leben gekommen sind.

Einsatzkräfte der Polizei erreichen den Tatort. Foto: Sebastian Gollnow/dpa.