Katastrophen : Schweres Erdbeben in Haiti

Schweres Erdbeben in Haiti

Saint-Louis-du-Sud Haiti wird immer wieder von Erdbeben geplagt. Unvergessen ist das schreckliche Beben im Jahr 2010. Nun hat die Erde wieder massiv gebebt - das Ausmaß der Schäden ist noch unklar.

Ein schweres Erdbeben hat den Süden des Karibikstaats Haitis erschüttert. Die US-Behörde USGS gab die Stärke mit 7,2 an. Die Behörden gaben eine Tsunami-Warnung heraus, die inzwischen aber wieder aufgehoben wurde.

Das Beben hat sich offiziellen Angaben nach rund 12 Kilometer von der Gemeinde Saint-Louis-du-Sud in einer Tiefe von rund zehn Kilometern ereignet.

Der Nationale Wetterdienst der USA (NOAA) riet den Menschen am Samstag, weiterhin vorsichtig zu bleiben. In den Küstengebieten in der Nähe des Erdbebens könnte es weiterhin geringfügige Schwankungen des Meeresspiegels von bis zu 30 Zentimetern geben, hieß es weiter. Berichten zufolge sollen durch das Beben zahlreiche Häuser zerstört worden sein. Das genaue Ausmaß der Schäden war zunächst noch unklar.