Katastrophen : Schweres Erdbeben erschüttert Haiti

Saint-Louis-du-Sud Haiti wird immer wieder von Erdbeben geplagt. Nun hat die Erde wieder massiv gebebt. Zwar ist das Ausmaß der Schäden noch unklar. Doch Behörden ziehen bereits Vergleiche zum Horror-Beben von 2010.

Ein schweres Erdbeben der Stärke 7,2 hat am Samstagmorgen den Karibikstaat Haiti erschüttert. Zwar wurden zahlreiche Todesopfer und große Zerstörung befürchtet, das genaue Ausmaß war allerdings zunächst noch unklar.

Örtliche Medien berichteten vor allem im Süden des Landes von mehreren Toten und zerstörten Gebäuden. Das Beben hatte sich am Samstag gegen 8.30 Uhr einige Kilometer von der südlichen Gemeinde Saint-Louis-du-Sud und etwa 125 Kilometer westlich der Hauptstadt Port-au-Prince in einer Tiefe von rund zehn Kilometern ereignet. Es weckt böse Erinnerungen an das verheerende Erdbeben im Jahr 2010, das mehr als 200.000 Menschenleben forderte.