Wetter Schwere Sturmfluten erwartet - Bahn- und Fährverkehr gestört

Auswirkungen hat das Wetter auch auf so manchen Weihnachtsmarkt, der ohnehin bald seine Türe schließt. In Nordrhein-Westfalen blieben am Donnerstag vorsorglich mehrere Weihnachtsmärkte geschlossen, etwa in Essen oder Duisburg. Düsseldorf machte ab dem Nachmittag dicht. Am Tegernsee können zwei Weihnachtsmärkte in Rottach-Egern und Bad Wiessee (beides Landkreis Miesbach) am Freitag wegen der hohen Windgeschwindigkeiten nicht öffnen, in vielen Städten bleiben Parks und die Friedhöfe bis Samstag zu.