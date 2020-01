Drei-Sterne-Restaurant : „Schwarzwaldstube“ komplett niedergebrannt

Baiersbronn Über viele Jahre hinweg setzte Star-Koch Harald Wohlfahrt im Restaurant „Schwarzwaldstube“ Maßstäbe und bildete zahlreiche spätere Sterneköche aus. Nun hat ein Feuer den Gourmet-Tempel zerstört.

Das Drei-Sterne-Restaurant „Schwarzwaldstube“ in Baiersbronn ist bei einem Brand in der Nacht nach Angaben der Feuerwehr komplett zerstört worden. Ein Brandmelder habe die Feuerwehr gegen 3.20 Uhr alarmiert, sagte ein Feuerwehrsprecher am Morgen.