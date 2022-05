Kriminalität : Schüsse in Bremerhavener Gymnasium - Frau wird verletzt

Schüsse in Bremerhavener Gymnasium - Frau wird verletzt

Bremerhaven Abiturprüfungen stehen auf dem Programm, doch dann fallen Schüsse. Ein bewaffneter Mann verletzt eine Beschäftigte der Schule. Rund 200 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte schließen sich in den Klassenräumen ein.

Mit einer Schusswaffe hat ein Mann am Donnerstag in einer Schule in Bremerhaven eine Frau verletzt. Die Beschäftigte des Gymnasiums wurde ins Krankenhaus gebracht, wie eine Polizeisprecherin sagte. Ob Lebensgefahr bestand, war zunächst unklar.