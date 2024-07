Vor Eröffnungsfeier in Paris Schreck vor Olympia-Eröffnung: Brandanschläge auf Bahn

Die Deutsche Bahn geht davon aus, dass die Anschläge kaum Auswirkungen auf den Zugverkehr in Deutschland haben. Allerdings könnte es zu Behinderungen bei Zügen kommen, die von oder nach Straßburg oder Paris unterwegs seien. Just dabei wurden drei deutsche Olympia-Springreiter ausgebremst, die am Freitag eigentlich nach Paris fahren wollten. Wegen der zu erwartenden großen Verspätung stornierten die Pferdesportler ihre Anreise und verpassen damit auch die Eröffnungsfeier.