Britisches Königshaus : Schottland nimmt Abschied von Queen Elizabeth

Edinburgh Die Queen hat ihren schottischen Landsitz Balmoral geliebt, dort starb sie auch. Nun durchquert sie noch einmal den nördlichsten britischen Landesteil. Zahlreiche Schotten nehmen Abschied.

Tausende Menschen haben der toten Queen Elizabeth II. auf ihrem letzten Weg durch Schottland ihren Respekt gezollt. Ein Leichenwagen brachte die sterblichen Überresten der Monarchin am Sonntag von ihrem Landsitz Schloss Balmoral in den Highlands in die schottische Hauptstadt Edinburgh.

Menschen weinen am Straßenrand

Hunderte Blumensträuße vor dem Schloss

Aufbahrung in Edingburgh

Der Sarg wird zunächst in den Palace of Holyroodhouse in Edinburgh überführt, der Residenz der Queen in Schottland. Dort wird er für knapp 24 Stunden im Thronsaal aufgebahrt, bevor er an diesem Montag vom König in einer Prozession zur St.-Giles-Kathedrale geleitet wird. Dort nehmen der Monarch, seine Frau Königin Camilla und andere Royals an einem Dankgottesdienst teil. Anschließend haben Schottinnen und Schotten die Möglichkeit, in der Kirche von der Queen Abschied zu nehmen. Für Dienstag ist die Überführung nach London geplant.