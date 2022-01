WM in London : Schotte Peter Wright zum zweiten Mal Darts-Weltmeister

London Paradiesvogel Peter Wright hat zum zweiten Mal den Titel bei der Darts-WM gewonnen. Im Finale gegen den Engländer Smith übersteht er ein heikles Duell - und darf nun sogar auf den Sprung auf Ranglistenplatz eins hoffen.

500.000 Pfund Preisgeld

Wright hingegen ist wieder ganz oben und streckte die begehrte Trophäe mit Wucht in die Höhe. „Ich bin überglücklich. Ich habe es geschafft“, sagte der stets bunt gekleidete und frisierte Wright, der in London ein Preisgeld von 500.000 Pfund (rund 595.000 Euro) und die etwa 25 Kilogramm schwere Sid Waddell Trophy eroberte. In der Weltrangliste bleibt Wright zwar die Nummer zwei, rückt aber ganz nah an Primus Gerwyn Price aus Wales heran und könnte bald erstmals selbst Ranglistenerster werden.