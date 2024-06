EURO 2024 Scholz zum Start der Fußball-EM: „Je bunter, desto besser“

Scholz drücke der deutschen Mannschaft und Bundestrainer Julian Nagelsmann für das Eröffnungsspiel gegen Schottland die Daumen und hoffe auf einen aus deutscher Sicht guten Turnierauftakt. Im Stadion dabei sein will der Kanzler beim letzten Gruppenspiel des DFB-Teams gegen die Schweiz am 23. Juni in Frankfurt am Main, wie Büchner mitteilte.