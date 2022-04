Wetter : Schnee zum Aprilstart in Teilen Deutschlands - Glättegefahr

Berlin Weiße Pracht in vielen Teilen des Landes - allerdings warnt der Deutsche Wetterdienst zugleich vor glatten Straßen.

Ausgerechnet am ersten Tag des Aprils ist der Winter nach Deutschland zurückgekehrt. Schneefall gab es nicht nur in hohen Lagen - auch im Flachland wie beispielsweise entlang der Autobahn 2 in Ostwestfalen war die Landschaft am Freitagmorgen weiß, Streudienste waren im Einsatz.