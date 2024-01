Wintereinbruch Schnee und Glatteis: Lange Staus - Lage angespannt

Der DWD warnt auch heute vor glatten Straßen in Teilen Deutschlands. Vom Saarland bis nach Südhessen könne Glatteis auftreten, hieß es in der am Morgen aktualisierten Warnlage des DWD. In der Mitte und im äußersten Süden könne es gebietsweise markante Glätte geben. Autofahrer und Fußgänger müssten sich aber auch im Norden streckenweise auf rutschige Straßen und Gehwege einstellen. In der Mitte und im Süden haben die Meteorologen Schnee vorhergesagt.