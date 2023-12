Wetter Schnee und Eis legen Bahnverkehr vor allem in Bayern lahm

Schnee und Eis haben im Süden Bayerns auf den Straßen und bei der Bahn für Chaos gesorgt. Zahlreiche Bahnstrecken rund um die Landeshauptstadt München mussten in der Nacht gesperrt werden, wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilt. Der Zugverkehr von und zum Hauptbahnhof in München wurde zunächst eingestellt. In Ulm und in München mussten Fahrgäste in Zügen übernachten.