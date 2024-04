Vermisstenfall Schicksal des sechsjährigen Arian bewegt weiter viele

Das Schicksal des Jungen ist bislang ungeklärt. Möglicherweise sei Arian in den Fluss Oste gefallen, sagte der Sprecher. Die Fließgeschwindigkeit sei hoch. Mehrfach hatte die Polizei mit Booten und Tauchern die Oste und kleinere Gewässer in der Nähe des Wohnortes des Jungen abgesucht. Es könne aber auch sein, dass sich das Kind irgendwo versteckt habe, so der Sprecher. „Wir ermitteln in alle Richtungen.“ Und: „Vielleicht gibt es am Ende doch noch ein Wunder.“