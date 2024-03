Fernsehen Schauspieler Fritz Wepper gestorben

Ein Schauspieler also, der die Beständigkeit liebte, privat und beruflich. Ab 1968 hatte er im ZDF an der Seite von Erik Ode in „Der Kommissar“ als TV-Polizist begonnen. 1974 überließ er die Rolle seinem Bruder Elmar. Er selbst wurde an der Seite von Horst Tappert Assistent von „Derrick“, eine Serie, die weltweit berühmt wurde. Ein Satz aus der 1998 eingestellten ZDF-Serie blieb untrennbar mit Wepper verbunden: „Harry, hol schon mal den Wagen“, auch wenn der nie so gefallen war. Das Original hieß: „Harry, wir brauchen den Wagen - sofort.“