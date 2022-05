Softwarekonzern : SAP verzichtet an Freitagen auf Konferenzen

«Möglichkeit, intensiv an Dingen zu arbeiten, Neues zu lernen oder in einer Mittagspause durchzuatmen»: SAP startet in Deutschland ein Pilotprojekt - freitags sollen künftig keine Konferenzen mehr stattfinden. Foto: Uwe Anspach/dpa

Walldorf Der „Focus Friday“ soll Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit geben, dringende Aufgaben vor dem Wochenende zu erledigen. Mitte Mai geht es in Deutschland los.

„Wir durchlaufen die Arbeitswoche in Höchstgeschwindigkeit; was aber auf der Strecke bleibt, ist die Möglichkeit, intensiv an Dingen zu arbeiten, Neues zu lernen oder in einer Mittagspause durchzuatmen.“