DFB-Pokal Saarbrückens Coup: „Wunder, aber auch ein bisschen Qualität“

Dass Saarbrücken am Ende den entscheidenden Nadelstich gegen enttäuschte Gladbacher setzen konnte, begeisterte auch Trainer Rüdiger Ziehl. „Es ist ein Wunder, aber auch ein bisschen Qualität. Insbesondere, wenn man am Ende nochmal so zuschlagen kann“, betonte Ziehl, der nach einer „ganz, ganz wilden ersten Hälfte“ froh war, gegen dominierende Gladbacher nicht mit einem Rückstand in die Pause gegangen zu sein.