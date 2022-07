Energiekrise : Russland dreht EU-Land Lettland den Gashahn zu

Gazprom hat nach eigenen Angaben die Gaslieferungen in das EU-Land Lettland eingestellt. Foto: Britta Pedersen/dpa

Moskau- Nach Polen und Bulgarien stellt Russland nun auch die Gaslieferungen nach Lettland ein. Gazprom begründet dies mit einem Verstoß der Bedingungen. Details wurden jedoch nicht bekannt.

Der russische Energieriese Gazprom hat dem baltischen EU-Land Lettland den Gashahn zugedreht. Das Unternehmen habe die Lieferungen eingestellt, weil gegen die Bedingungen der Entnahme von Gas verstoßen worden sei, teilte der Energieriese am Samstag mit. Details zu den Verstößen nannte der Staatskonzern nicht.

Russland hatte zuletzt die Gaslieferungen in mehrere EU-Länder eingestellt, darunter Polen und Bulgarien, weil diese sich geweigert hatten, in Rubel zu bezahlen. Kremlchef Wladimir Putin hatte diese neue Regelung als Reaktion auf die Sanktionen der EU gegen Russland eingeführt. Üblich waren Zahlungen in Euro oder Dollar.