24. Spieltag Rückschlag zum Eberl-Start: Bayern vergeben Sieg in Freiburg

Tuchel führte viele Mängel seiner Mannschaft auf. Die Anfangsphase sah er phasenweise als „Harakiri“. Den späten Ausgleich nannte er ein „Glückstor durch eine Standardsituation, die wir nicht gut verteidigen“. Am Dienstag steht für das Team des zum Saisonende scheidenden Tuchel das wichtige Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Lazio Rom an. Dann wollen sie auf der Jagd nach zumindest einem Titel in dieser Saison das 0:1 aus dem Hinspiel noch drehen.