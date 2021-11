Corona-Pandemie : RKI registriert 23.543 Neuinfektionen - Inzidenz bei 191,5

Berlin Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland steigt unaufhörlich weiter nähert sich dem Wert von 200. Die Gesundheitsämter melden 23.543 Neuinfektionen binnen eines Tages.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut deutlich angestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Morgen mit 191,5 an. Am Vortag hatte die Inzidenz bei 183,7 gelegen, vor einer Woche bei 149,4 (Vormonat: 62,6).