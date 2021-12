Corona-Zahlen : RKI registriert 22.214 Neuinfektionen

Berlin Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist zu Weihnachten erneut gesunken und liegt nun bei 242,9. Jedoch könnte es während der Feiertage zu einer geringeren Test- und Meldeaktivität kommen.

Die Zahlen sind feiertagsbedingt nur eingeschränkt belastbar: Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag deutlich gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Samstagmorgen mit 242,9 an.

Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 265,8 gelegen, am 25. November bei 419,7 - vor einer Woche hatte das RKI keine Zahlen vorgelegt. Die Impfkampagne lief derweil auch am Heiligen Abend weiter.

Thüringen weiter an der Spitze

Die geringste Inzidenz der Bundesländer hatte am Samstag Niedersachsen mit 127,2, die mit Abstand höchste dagegen Thüringen mit 622,3. In zwei Landkreisen lag die Inzidenz über 1000: Im Ilm-Kreis (Thüringen) betrug sie 1034, in der kreisfreien Stadt Cottbus (Brandenburg) 1026,4. In Wilhelmshaven und im Landkreis Wittmund (beides Niedersachsen) lag der Wert jeweils bei rund 49.