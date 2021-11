Coronavirus : RKI meldet erneut gestiegene Inzidenz

Berlin Auch andere Zahlen dokumentieren die dramatische Lage in Deutschland: Binnen 24 Stunden sterben mehr als 200 Menschen infolge einer Covid-Erkrankung.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Freitagmorgen mit 340,7 an.

Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 336,9 gelegen, vor einer Woche bei 263,7 (Vormonat: 75,1). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 52.970 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 03.48 Uhr wiedergeben. Auf seinem Dashboard hat das RKI am Freitagmorgen zunächst keine neuen Fallzahlen für das Bundesland Sachsen ausgewiesen. Vor genau einer Woche waren es 48.640 Ansteckungen.