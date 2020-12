Fallzahlen : RKI meldet 14.455 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden

Auch an den Feiertagen gilt es, sich und seine Mitmenschen mit einer Mund-Nasen-Maske zu schützen. Foto: Daniel Karmann/dpa

Berlin Knapp 14.500 Corona-Neuinfektionen sind verglichen mit den Wochen zuvor ein geringer Wert. Doch die Zahlen sind wegen der Weihnachtszeit kaum vergleichbar.

Diese Zahlen sind jedoch nur bedingt mit den Werten der Vorwoche vergleichbar. Das RKI rechnete während der Feiertage mit einer geringeren Zahl an Tests und mit weniger Meldungen von den Gesundheitsämtern.

Am vergangenen Samstag waren 31.300 Neuinfektionen binnen eines Tages übermittelt worden. Der bisherige Höchstwert war am Freitag vor einer Woche erreicht worden mit 33.777 Infektionen, darin waren jedoch 3500 Nachmeldungen enthalten. Bei den Todesfällen war der Höchststand von 952 am vergangenen Mittwoch (16.12.) erreicht worden.