Corona-Pandemie : RKI: Delta-Variante dominiert erstmals in Deutschland

RKI: Delta-Variante dominiert erstmals in Deutschland

Berlin Der Anteil der Delta-Variante an den Neuinfektionen verdoppelt sich beinahe - innerhalb nur einer Woche. Eine Immunologin warnt: „Wenn wir nichts tun, geht uns das Ding durch die Decke.“

Die besonders ansteckende Delta-Variante ist in der Corona-Pandemie in Deutschland zur vorherrschenden Mutante geworden.

Sie dominiere erstmals mit einem Anteil von 59 Prozent, hieß es in der jüngsten Auswertung des Robert Koch-Instituts mit Blick auf die 25. Kalenderwoche (21.-27. Juni). Damit habe sich ihr Anteil innerhalb einer Woche erneut fast verdoppelt.

Es sei anzunehmen, dass es sich nun bei knapp zwei Dritteln der PCR-bestätigten neuen Corona-Infektionen in Deutschland um eine Ansteckung mit der Delta-Variante (B.1.617.2) handele, heißt es beim Robert Koch-Institut (RKI).

Nur noch bei einem Drittel gingen Infektionen auf die Alpha-Mutante zurück, die im vergangenen Winter die Infektionszahlen in Deutschland die Höhe getrieben hatte. Der Alpha-Anteil sank damit rasch von 91 Prozent Ende Mai auf nur noch 33 Prozent Ende Juni. Andere Virusvarianten spielen hierzulande momentan keine Rolle.

Für Professorin Falk zeigen die jüngsten RKI-Ergebnisse, dass sich die Delta-Variante bei den momentan niedrigen Inzidenzen in Deutschland leichter durchsetzen kann. „Es sind nur wenige neue Fälle insgesamt, aber von denen beruhen viele auf Delta“, erläuterte sie. „Wir haben seit Dienstag wieder steigende Zahlen. Man kann jetzt schon den Schluss ziehen, dass diese Variante dazu beiträgt, dass sich wieder mehr Menschen anstecken. Denn es ist für das Virus ein Leichtes, von einer Person zur nächsten zu springen.“

Ein Beispiel für Falk ist Australien. Das habe sich für Corona-frei gehalten. „Und dann ist eine Flugzeugcrew durch das sehr engmaschige Quarantänenetz geschlüpft.“ Ein Crewmitglied sei in eine Shoppingmall gegangen. „Es gibt Animationen, da sehen Sie, wie er an Menschen vorbeigeht, die sich dadurch das Virus eingefangen haben. Denn in Australien gab es da keine Maskenpflicht mehr.“