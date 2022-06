Pandemie : RKI: Corona-Variante BA.5 dominiert in Deutschland

RKI: Corona-Variante BA.5 dominiert in Deutschland

Eine Corona-Teststation in München. Foto: Peter Kneffel/dpa

Berlin Experten und Expertinnen hatten es vorhergesagt: Deutschland erlebt gerade im Unterschied zu 2021 keinen weitgehend coronafreien Sommer. Wie das RKI die Lage momentan einschätzt - und was der Virologe Drosten sagt.

Mehr erfasste Fälle, mehr Ausbrüche in Pflegeheimen und auch wieder steigende Patientenzahlen auf Intensivstationen: Besser übertragbare Omikron-Sublinien treiben die Corona-Sommerwelle in Deutschland an.