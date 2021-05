Robert Koch-Institut : RKI: 6714 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 64,5

Ein Aufsteller mit der Aufschrift "Corona Testzentrum" weist den Weg zu einem Testzentrum am Bahnhof Westerland in Schleswig-Holstein. Foto: Bodo Marks/dpa

Die 7-Tage-Inzidenz gab das RKI am Sonntagmorgen mit bundesweit 64,5 an (Vortag: 66,8; Vorwoche: 83,1). Am Sonntag sind die vom RKI gemeldeten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird.