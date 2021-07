Unglück : Reste der Hochhausruine in Florida gesprengt

Miami Die Gebäudereste eines teils eingestürzten Wohnkomplexes in Miami mit rund 130 Wohneinheiten sind kontrolliert gesprengt worden. Retter bargen bis jetzt 24 Tote, mehr als 120 Menschen werden vermisst.

Anwohner des Stadtviertels von Surfside im US-Bundesstaat Florida waren bereits vor der Sprengung aufgefordert worden, in ihren Häusern zu bleiben und Türen und Fenster zum Schutz vor Staub und kleineren Partikel geschlossen zu halten. Der Such- und Rettungseinsatz in den Trümmern, unter denen noch verschüttete Menschen vermutet werden, war am Samstag unterbrochen worden. Er sollte nach der Sprengung wieder anlaufen und ausgeweitet werden.