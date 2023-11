Unfälle Rennen gegen die Zeit: Tunnel-Drama hält Indien in Atem

Das indische Tunnel-Drama weckt Erinnerungen an die waghalsige Rettung eines Jugend-Fußballteams aus einer plötzlich überfluteten Höhle in Thailand vor fünf Jahren. Medien aus aller Welt berichteten damals tagelang über die spektakuläre und hochriskante Rettungsaktion in der Tham-Luang-Höhle. Schließlich wurden die Eingeschlossenen von Spezialtauchern unter anderem aus Großbritannien und Australien ins Freie gebracht. Und auch in Thailand gab es wie in Indien erst nach Tagen Video-Aufnahmen der Jugendlichen, die die Familien ungemein erleichert haben.