Corona-Pandemie : Rekordwert: RKI registriert 262.752 Neuinfektionen

Berlin Noch nie zuvor in der Pandemie wurden innerhalb von 24 Stunden so viele neue Corona-Fälle registriert - und das, obwohl viele Infektionen wahrscheinlich gar nicht mehr erfasst werden.

Erstmals in der Corona-Pandemie sind binnen eines Tages mehr als 250.000 neue Corona-Infektionen an das Robert Koch-Institut übermittelt worden. Die Gesundheitsämter meldeten laut RKI-Angaben 262.752 Fälle in 24 Stunden.