Nach RTL-Bericht : Reit-Verband prüft Vorwürfe der Tierquälerei

In einem Bericht des TV-Senders RTL werden schwere Vorwürfe gegen einen Weltklasse-Springreiter erhoben. Foto: picture alliance / dpa

Warendorf In einem Beitrag erhebt der TV-Sender RTL Vorwürfe gegen einen Weltklasse-Springreiter. Er soll die unerlaubte Trainingsmethode des Barrens bei seinen Pferden anwenden.

Der TV-Sender RTL zeigte am Dienstagabend in der Sendung „RTL Extra“ heimlich aufgenommene Videos, in denen Springpferde angeblich gebarrt werden. Dabei wurde den Tieren beim Sprung über ein Hindernis eine Vierkantstange gegen die Vorderbeine geschlagen.