Unwetter Regen ohne Ende in den Hochwassergebieten

Schon seit vor Weihnachten haben Niedersachsen und Bremen mit Hochwasser zu kämpfen - die Lage dort ist am schlimmsten. „Wir haben eine Lage, die in den letzten Tagen immer wieder mit drei Worten zusammengefasst werden konnte: kritisch, aber stabil“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Er sprach von gewaltigen Wassermassen. Vor allem in den Einzugsgebieten der Hunte bei Bremen und Hase im Emsland seien Wasserstände wieder gestiegen, so der Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz. Viele Pegel zeigten die höchste Meldestufe an, etwa die Leine und Oker.