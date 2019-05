Fragen und Antworten : Rechte Erfolge bei der Europawahl: „Nicht der Durchbruch“

Brüssel War das jetzt die vielbeschworene „Richtungsentscheidung“? Hat das Ergebnis der Rechtspopulisten und Nationalisten bei der Europawahl Einfluss auf das Schicksal der Europäischen Union?

Nationalistische und rechtspopulistische Parteien haben unter dem Strich zugelegt. Ihre bisher drei Fraktionen kommen nach vorläufigen Ergebnissen zusammen auf 171 Sitze und damit 16 mehr als bisher. Salvini, der große Motor der rechten Einigung, verdoppelte in Italien quasi seinen Stimmanteil und wurde mit rund 34 Prozent sensationell stärkste Kraft. Nummer eins wurden auch die Brexit-Partei von Nigel Farage in Großbritannien und die Partei Rassemblement National von Marine Le Pen in Frankreich.

Salvini, Farage oder Le Pen verdankten ihren Erfolg der Personalisierung, meint Balfour. „Salvini macht seit einem Jahr ununterbrochen Wahlkampf.“ Ihre Kollegin Susi Dennison vom European Council on Foreign Relations sieht noch einen anderen Grund: Eine große Botschaft der Wähler sei der Wunsch nach Veränderung. Und dafür stehe in Italien Salvini. In anderen Ländern seien es Parteien der Mitte. So habe der Erfolg der Grünen in Deutschland der AfD zum Teil den Wind aus den Segeln genommen, sagt Dennison.