Basketball-Legende : Reaktionen auf den Tod von Kobe Bryant

Berlin Die Deutsche Presse-Agentur hat Stimmen zum tragischen Unfalltod von NBA-Legende Kobe Bryant zusammengefasst:

„Die meisten Menschen werden Kobe als großartigen Athleten erinnern, der eine ganze Generation an Basketballspielern inspiriert hat. Aber ich werde ihn immer als Mann erinnern, der viel mehr war als ein Athlet.“ (Kareem Abdul-Jabbar, Basketball-Ikone der Los Angeles Lakers)

(Basketball-Legende Michael Jordan per Mitteilung seiner Sprecherin)

„Ich bin mehr als am Boden zerstört. Mein großer Bruder. Ich kann es nicht, ich kann es einfach nicht glauben.“ (Bryants ehemaliger Teamkollege Pau Gasol)

„Unwirklich. Kobe tot mit 41. Gebete gehen an die Familien aller fünf Opfer.“ (Der frühere deutsche NBA-Profi Detlef Schrempf)

„Wir sind fassungslos und am Boden zerstört von der Nachricht des plötzlichen Todes von Kobe Bryant. Wörter können nicht seinen Einfluss auf unsere Spieler, die NBA und das Basketball-Spiel ausdrücken. Das ist ein monumentaler Verlust für die Basketball-Gemeinde, und unsere Herzen sind einfach nur gebrochen. Wir schicken Liebe und Gebete an seine Frau Vanessa und die ganze Familie.“ (Die NBA-Spielergewerkschaft NBPA in einem Statement)