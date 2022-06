Spurensuche nach Unglück : Rätsel um 21 Tote in Kneipe in Südafrika

Rätsel um 21 Tote in Kneipe in Südafrika

Kapstadt- Sie wollten einen Geburtstag und den Beginn der Ferien feiern: Mindestens 21 Jugendliche sind in einer kleinen Taverne in Südafrika gestorben. Die Ursache für die Tragödie ist unklar.

Die Jugendlichen zwischen 13 und 17 Jahren waren am frühen Sonntagmorgen leblos in einer kleinen Taverne in der Stadt East London aufgefunden worden. Die Todesursache blieb am Montag weiter ein Rätsel; eine forensische Untersuchung sei eingeleitet worden, hieß es.