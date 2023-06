Adel Prozess gegen „Mirror“-Verlag: Prinz Harry im Zeugenstand

Doch Harry, das geht aus der veröffentlichten schriftlichen Zeugenaussage hervor, will mehr als nur seine eigene leidvolle Erfahrung mit der Boulevardpresse aufarbeiten. „Unser Land wird weltweit am Zustand unserer Presse und unserer Regierung beurteilt - die beide, wie ich finde, auf einem Tiefpunkt angelangt sind“, schrieb er darin. Die Presse werde ihrem Auftrag nicht mehr gerecht, die Regierung zur Rechenschaft zu ziehen, und gehe stattdessen mit dieser „ins Bett“, damit alles so bleibe, wie es ist.